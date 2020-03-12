原定70大壽大排筵席 薛家燕避「炎」改期慶祝

薛家燕、鄭俊弘（Fred）與母親朱詠珊前晚為《流行經典50年》錄影，本月30日是家燕姐70歲生日，她原本於29日設宴與粉絲、學生及朋友一起慶祝，但疫情關係要改期；她說：「今年可能要安靜地度過生日，兩位女兒會由美國返來同我慶祝。」談到可會考慮於網上直播過生日，她笑說：「切蛋糕呀！人情就網上過數得啦！」



朱詠珊笑言兒子Fred不願跟她同台合唱，今次會與甘國衛合唱粵曲《帝女花之香夭》，不過睇過兒子唱《禪院鐘聲》表現不錯，她說：「我都想Fred學粵曲，但佢鍾意唱時代曲。（叫新抱學粵曲）？都可以，搵首曲兩個唱。」在旁的Fred自爆對粵曲有陰影，因為兒時媽媽在早上播粵曲，晚上就會練曲。



