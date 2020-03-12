﻿南韓返港冇自我隔離 白雲日日拉筋抗疫

港府針對新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，宣佈對韓國「封關」，近年轉當YouTuber嘅前藝人白雲(Snowy)上月29日由南韓回港至今日未過14日「安全期」，但她依舊招呼朋友到屋企，甚至每晚在寓所附近放狗，她自稱冇頭暈身㷫，身體好健康，全靠日日好落力做運動抗疫喎。











白雲返港後，頭四天都好乖咁留喺屋企「抗疫」，留家做乜好？當然係做運動。換上粉藍色Bra Top，露出「深坑」事業線的白雲，在窗邊望住無敵開揚靚景做運動。她說：「其實主要係拉筋，個人會精神啲！」至今白雲返港未過14天「安全期」，問到會否同家族坐擁逾二億物業嘅建築師老公江俊霖(前香港先生)分房瞓？她即避談，話唔想多提老公。



唔怕係隱形患者



目前白雲每日要填寫「健康檢查記錄表」，包括早晚量度兩次體溫，留意身體狀況等，如要出外務必佩戴口罩。雖然南韓肺炎疫情已經喺社區爆發，但白雲坦言回港後冇自我隔離，唔怕成為隱形患者周圍播毒：「我都冇病冇痛，而且只係去過明洞、弘大及江原道滑雪場，都唔係好多人，加上連食飯都係外賣返酒店，感染機會唔太大。」白雲表示返港後好忙，因為之前做fashion mask代購要聯絡返買家，但晚晚11點後都有去放狗，她強調好夜條街冇乜人，亦有戴兩層口罩出外，好安全，其間亦有朋友嚟佢屋企探訪。



代購口罩賺外快



講返韓國之行，她無奈表示賺錢工作受疫情影響被取消：「但我唔甘心無功而回，所以決定留低睇吓有乜可做，除咗上咗雪山學snowboard外，亦有去江南、南山塔、新沙洞等拍節目《雲遊四海》，用手機拍成『闖韓日記』，記錄一個人去旅行嘅點滴。當時疫情未喺韓國大爆發，首爾間間藥房都仲有好多口罩，只係略有加價。」做開代購生意的白雲趁今次行程，買入100個fashion mask喺網上平台出售，但卻被質疑口罩唔符合抗病毒規格，被指貨不對辦。白雲解釋發售嘅只係時尚口罩：「呢啲fashion mask係戴喺醫用口罩外面，襯衫一流，口罩唔會有空罅，仲好似胸圍咁可以日日洗，而且唔係布，富高彈性，柔軟透氣，唔會影響呼吸，所以已火速售罄，既然此行冇工作零收入，我就用呢門口罩生意嚟幫補交學費。」



採訪：方騫平