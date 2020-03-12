﻿做足準備無懼中招 胡鴻鈞到「隔離屋苑」派防疫包

新冠肺炎持續擴散，社會各界紛紛響應向有需要人士派口罩，上周五（6日），胡鴻鈞（Hubert）就參與由香港善德基金會發起的「善德抗疫神盾任務」社區消毒計劃，跟隨一班義工到位於佐敦的偉晴閣消毒，及後再到九龍灣啟業邨的自強協會，為一班傷健人士的輪椅及協會辦公室進行消毒。席間，Hubert與善德董事局一眾善長向有需要人士派發防疫包。提到偉晴閣有家居隔離案例，他表示不太擔心：「有做好防疫措施、注重個人衞生，除咗戴口罩同勤洗手，回家後會用1:99漂白水清潔鞋底及個人隨身物品。」



對於不少藝人嘆工作驟減，Hubert稱現在惟有多花時間去自我增值和調理身體，希望疫情能盡快完結，人人都能健康平安。此外，善德主席董吳玲玲表示，該計劃目的是免費替有確診案例或有需要的住宅大廈大堂、學校和社福機構，進行雙重殺菌消毒，冀藉此減低市民恐慌，而未來亦會陸續增加受惠的大廈及機構數量。採訪：譚壹致