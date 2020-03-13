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陳煒誠徵回饋觀眾新招

2020-03-13 列印
■陳煒坦言未有回饋捧場觀眾的具體計劃。
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　　無線劇集《法證先鋒IV》收視高企，台前幕後昨日再舉行宣傳活動，陳煒被問到如何回饋觀眾時笑言：「睇吓網民有乜嘢提議，可能叫我捐晒副身家呢！（你會照捐？）咁我都有底線嘅。」同場的黃浩然亦呼籲網民多提供建議，他又說：「我哋成班演員都會派口罩，正如小青姐所言，我哋私底下都要多做善事。」

　　談到奧斯卡影帝湯漢斯夫妻在澳洲拍新片時確診新冠肺炎，黃浩然坦言感到震驚，陳煒就無奈地說，演員可能是唯一不能戴着口罩開工的職業！

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