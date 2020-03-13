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溫碧霞被老公勸喻勿赴美

2020-03-13 列印
■溫碧霞（左）和胡曦文老友鬼鬼。
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　　溫碧霞和胡曦文（前名：胡敏珊）昨日齊出席一慈善活動，兩人未有戴口罩嘴對嘴錫錫。溫碧霞指現在大多數人都戴口罩，她認為新冠肺炎疫情將穩定、大家會回復正常生活。

　　談到湯漢斯在澳洲拍戲期間確診新型肺炎，溫碧霞稱獲悉後很傷感，她不想任何人受感染，大家要小心防疫。至於自己拍戲時可會害怕受感染？溫碧霞說：「不太害怕，不過現在不敢前往意大利或日本等地。」又指身在美國的老公開始擔心疫情，並叫她不要到美國。

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