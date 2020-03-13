溫碧霞被老公勸喻勿赴美

馬德里體育會手握1:0優勢，周三歐聯十六強次回合法定時間作客0:1不敵利物浦，但加時階段把握對方門將阿祖安卡斯迪路犯大錯，最終反勝3:2，兩回合計4:2淘汰該支衞冕之師。牀單軍團驚險晉級，多得鋼門奧比歷多次神救，而且主帥施蒙尼臨場調動技壓紅軍主帥高普，場內場外完勝對手。 利物浦甫開賽全面搶攻，僅靠中場韋拿杜姆頭槌建功，法定時間小勝1:0，總比數追和1:1要加時分勝負，全因馬體會門將奧比歷有一流發揮，全場九次成功撲救、六次解圍和兩次爭頂成功。 阿祖安加時犯大錯 施蒙尼大讚他是守門員美斯：「巴塞隆拿王牌美斯能決定球賽勝負，奧比歷一樣主宰己隊命運。」 戰至加時，紅軍靠前鋒...

2020-03-13