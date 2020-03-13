﻿零防疫意識 拍《食腦喪B》連咀12次 何廣沛江嘉敏 𡁻香口膠當消毒





繼《大醬園》後，何廣沛和江嘉敏最近在吳冠宇監製的科幻喜劇《食腦喪B》再合作，今次兩人演一對，仲會有大量咀嘴戲。兩人近日密密開工，日前終於在中環9號碼頭上演首場咀戲，由於當晚好大風又凍，為營造浪漫效果，結果兩人連咀了12次先拍完。不過在疫情下，兩人似乎對對手好放心，事前冇乜特別準備，只是𡁻吓香口膠當消毒就直接交換口水，何廣沛仲話：「冇理由噴消毒酒精喺個口度嘛！」講到今套劇有唔少咀戲，江嘉敏就搞笑話畀咗唔少錢編審，先至有機會喪咀何廣沛喎！











劇中何廣沛和江嘉敏分別演喪屍和黑道千金，何廣沛本來勁冧陳曉華演的網紅KOL，後來先同江嘉敏由歡喜冤家愈行愈近。呢晚劇情講江嘉敏借酒消愁同何廣沛狂呻，點知何廣沛突然情不自禁咀咗佢，仲要咀完又好驚咁調頭就走咗去，搞到江嘉敏都畀佢嚇窒。



口氣味勁怪照咀



晚上7點幾，廣沛和嘉敏在碼頭落車，行去拍攝位置的9號碼頭，沿途經過不少街頭表演檔和少量遊客，但兩人依然全程冇戴口罩，幸好其他工作人員和臨時演員都有戴口罩，做足防疫措施。埋位兩人即刻同導演排戲，明知拍咀戲，兩人都好識做𡁻定香口膠，由於場戲講江嘉敏飲醉啤酒，她仲要求工作人員畀真啤酒佢飲，香口膠加埋啤酒味，口氣應該相當獨特。到正式理位，兩人都完全冇因為疫情做任何預防措施，廣沛更加完全冇投訴嘉敏口氣味勁怪照咀落去，認真唔話得。當晚氣溫只有10幾度，加上好大風，要遷就好多嘢下，兩人足足咀咗12次先完成拍攝，拍完摩天輪都啱啱熄燈。其間，未有戲份的陳曉華亦早到探班，仲話專登向師兄師姐偷師學演咀戲。







望惡夢快啲完



講番感受，廣沛話：「今日天氣凍，大家都辛苦，你睇佢啲頭髮都吹到亂晒，原本係件好浪漫嘅事，大家變咗好凍啦！」嘉敏話：「都OK嘅，因為我哋一唔使埋位工作人員就攞好多衫畀我哋，同畀好多暖包黐落身上面，其實都好溫暖。」兩人仲話原來這次是重遊舊地，嘉敏說：「4年前我哋喺後面嗰個位錫，係呀！第一次畀咗佢都喺呢度。（廣沛：4年前《親親我好媽》喺呢度定情，我係你初戀呀？我好榮幸囉！可惜你唔係我初戀。）冇嘢啦！bye！」問到疫情下有冇做足措施先咀？廣沛話：「都係食番香口膠，冇理由噴消毒酒精喺個口度嘛，我驚我乸親呀！（嘉敏：我專登唔揀薄荷味香口膠㗎！幾細心呀！揀咗士多啤梨味甜啲嘛！等你有個美好回憶，等你唔好同人講江嘉敏個口臭㗎！）其實我發咗惡夢4年㗎啦！我希望個惡夢可以快啲完。（嘉敏：我頭先本身食Dinner想揀鹹魚雞粒炒飯㗎，就係驚臭親佢。）我本來都想嗌，點解我哋唔嗌埋一樣咁就唔會覺得有問題。（嘉敏：唉！蝕咗呀！下次啦仲有機會。）你畀咗幾多錢編審呀？（嘉敏：我啱啱點解NG咁多次，死啦，荷包乾啦！）」



採訪：杜淑霞、李維隆