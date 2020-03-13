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﻿為社會盡綿力 陳嘉倩向基層派防疫用品

2020-03-13 列印
■陳嘉倩與3大機構到九龍扶輪社派口罩、消毒搓手液及漂白水。
■陳嘉倩戴上口罩及手套幫忙包裝物資。
■陳嘉倩和義工們向基層家庭派發2000個口罩。
■陳嘉倩向市民講解防疫用品的用法。
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  新冠肺炎疫情持續擴散，口罩已成為大家的生活必需品。上周六（7日），無線前「新聞之花」陳嘉倩（Katherine）聯同九龍城獅子會、音樂兒童基金會及騰龍青年商會到九龍扶輪社，向太子及深水埗的200多個基層家庭派發口罩、消毒搓手液及漂白水。當日，Katherine與一班義工戴上口罩及手套，為物資貼上標記及重新分配包裝，期間又向市民耐心講解防疫用品的用法。

  原來Katherine並非第一次派口罩，她直言：「呢場仗唔知幾時完，希望出一分力，將愛傳畀更多社會上有需要嘅人。如果嚟緊再搵到更多口罩，我哋都會繼續派，希望香港早日康復。」
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