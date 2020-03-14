劫後餘生冇晒安全感 ﻿黎芷珊﻿﻿狂抹廁板「保命」﻿

54歲的黎芷珊剛過了一個難忘生日，一切由1月尾踏上「疫輪」鑽石公主號而起。她苦笑說：「死過翻生後仲要被歧視，劫後餘生仲鬱出一個好冇安全感嘅心理病，但有呢啲擦身而過嘅經歷都幾新鮮，更珍惜身邊嘅一切！」採訪：方騫平 攝影：譚壹致



場地：HAKU Curated By Hideaki Matsuo







經過一個月自我隔離，雖然黎芷珊喺朋友力說下「出關」慶生，但冇咗以前嗰份安全感，堅持去埋呢幾場party又要再收埋自己：「可能得自己一個人住，經過呢件事變得好冇安全感，隔離期間日日有留意疫情資訊，覺得唔出街最安全，好擔心出面環境。就算獨留家中都好擔憂，蓋上廁板沖廁後，每次使用洗手間前都要再用1:99漂白水再抹一次廁板。」



清潔做到足嘅芷珊仍然非常擔心，「有時冇嘢做會諗埋一邊，同埋應該喺睇醫生前同屋企人講低銀行戶口、保險、提款卡密碼等，萬一我有事，佢哋攞唔到我啲錢咪死，仲要交條門匙畀前度張達倫嚟照顧兩隻愛貓，隔離期間我悶到日日同貓傾偈，講吓『早晨呀！』好低能無聊㗎，冇人同我講嘢嘛，都要講吓嘢㗎，以前我唔鍾意講電話，嗰段時間朋友傳訊息畀我，我反而會要求通電話，想郁吓個口，悶到癲咗，好似有心理病咁，不過，又唔太想出街，覺得冇必要，去完要由頭洗到落尾好煩，出面好唔安全，唔想出去，所以食埋呢幾餐生日飯，都要留守屋企先。」



問到生日願望係咪搵個男友照顧？芷珊姐姐即說：「都係喎，但竟然唔記得許呢個願，生日願望反而好宏觀，真係想疫情快過，o依家生意、工作受影響，心情又唔好，喺屋企都擔心，眼見鑽石公主號有確診者死亡個案都好難過，覺得世事無常，會好好珍惜身邊嘅一切！」



