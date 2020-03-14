夫妻確診後首露面 ﻿湯漢斯﻿﻿報平安疲態畢現﻿

身在澳洲的兩屆金像影帝湯漢斯，前日自爆與太太麗達韋遜同告確診新冠肺炎，他們昨日齊在社交網上載了合照報平安，麗達韋遜面露笑容，但湯漢斯卻明顯面露疲態！



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現年63歲的金像影帝男星湯漢斯，偕妻麗達韋遜在澳洲拍攝新片期間，夫妻均告確診新冠肺炎。湯漢斯昨日上載與妻子的合照報平安，可見其妻笑容燦爛，而湯漢斯卻雖然似要擠出微笑，但皺着眉明顯疲態畢現。



湯漢斯留言講述兩夫妻的情況，並感謝醫護人員道：「麗達和我想多謝這裏的人，他們很用心地照顧我們。我們正接受隔離避免傳染其他人。有些人患這病後會很嚴重，但我們會見步行步、不太擔心，只要聽專家意見，好好照顧自己及他人。」麗達更轉載諧星Trevor Noah在《The Daily Show》中的片段，內容是拿湯漢斯主演的驚險電影開玩笑，指湯漢斯經歷過《雷霆救兵》的戰爭、《薩利機長》的飛機逼降意外都沒大礙，相信他會逢凶化吉，與「不要選湯漢斯做旅伴」的潮文如出一轍！更有傳湯漢斯竟獲贈《劫》片中的排球「老友」Wilson為「伴」！



梁朝偉等演出的漫威電影《尚氣》正在澳洲拍攝，但該片導演昨表示，自己已接受新冠肺炎測試暫自我隔離等候結果。《尚氣》劇組包括偉仔在內均暫時停工。而多套電影亦受疫情影響要延期上映，當中包括《花木蘭》、《無聲絕境2》和《狂野時速9》等。另外，楊千嬅多場巡唱受疫情影響取消，她近日與老公丁子高、兒子Torres齊到澳洲旅行，網民相片可見，同行還有陳小春和其懷孕6個月的老婆應采兒。



