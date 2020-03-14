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許廷鏗拒透露外遊地點 堅稱非嚴重疫區回港

2020-03-14 列印
■許廷鏗稱在航程中填了一首詞。
■陳蕊蕊在活動中晒腿吸睛。
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　　新冠肺炎全球大流行，人人嚴防中招。許廷鏗昨日返抵香港機場碰到記者時，避談從何地回港，只謂在一個多星期內到了多個「非嚴重疫區」。許廷鏗坦言離港時估不到疫情會火速蔓延，呼籲仍在外地的朋友緊貼新聞、了解回港後是否需要被強制隔離。談到日前有空姐確診新冠肺炎，許廷鏗自稱在機艙全程戴口罩、用搓手液消毒並穿跣水衣物，回家後會戴口罩保障家人，而他的牙醫診所會維持有限度服務。

　　另外，陳蕊蕊前晚在港出席公開活動時透露，她在疫情下有時間再次開始打機，問到與「了解中」的男友是否經常打機？她直言：「就是因為他玩，所以我才玩！」

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