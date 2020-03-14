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Sammi做義工落區派口罩 Janice Man籲防疫勿鬆懈

2020-03-14 列印
■Sammi聯同其他義工派發防疫用品。
■Janice Man親自包裝及派發口罩。
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　　新冠肺炎疫情未止，不少藝人關心欠缺防疫物資的市民，紛參與義派物資善舉。Sammi（鄭秀文）在社交網透露，從2月中起得知鍾舒漫隨社福機構義工隊落區派口罩、物資給街坊，她亦提出參與，隨隊每星期落區。Sammi坦言自己亦有得着，更揪心很多貧困者，因疫情更困苦！

　　文詠珊（Janice Man、JM）早前訂購一批口罩早前到港，她更親自包裝、分發，並到石硤尾邨派發給有需要的長者，JM在社交網呼籲大家要繼續加油，不要鬆懈防疫，繼續齊心抗疫！而胡鴻鈞就落手落腳，參與消毒大廈大堂活動；日前參與派口罩活動的蘇永康，亦再分享派物資給長者的短片。

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