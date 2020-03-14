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麥明詩做上班族穿梭亞洲

2020-03-14 列印
■麥明詩今年元旦曾在社交網留言「做嘢唔停、搵到愛情」。
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　　麥明詩淡出幕前投身跨國公司做上班族，因工作在台灣逗留近兩個月。她回港前接受當地的三立新聞訪問，提到在娛圈約4年，直言覺得跟娛圈以外「有些脫軌」才要跳出「舒適圈」，而現在的新工作是在跨國公司擔任顧問，她的團隊是專門協助「企業重整」，未來亦要到亞洲不同地方工作，又笑道，「喝的珍珠奶茶已是少糖少冰，但都是胖了很多！」

　　麥明詩回港後，日前出席了導演葉念琛的45歲生日派對，同場有馮盈盈、唐詩詠、姚子羚、陳敏之、方力申及無線高層樂易玲等。

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