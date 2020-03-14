﻿楊怡就生 拍劇變緊張大師 羅仲謙為保老婆 隨時租酒店住

上月中，40歲嘅楊怡喺社交網貼出超聲波照公佈懷孕，預產為今年5月。老婆粗身大細，喺疫情肆虐下開工拍劇嘅準老竇羅仲謙坦承壓力好大，驚青到變咗緊張大師，要女助手帶齊抗疫裝備、私家碗筷、暖水壺「侍候」，謙謙自爆亦有緊急方案，有乜頭暈身㷫會分房瞓，甚至另租酒店，楊怡仲有兩個月生得，當然唔可以掉以輕心。















楊怡同羅仲謙恨咗4年終於傳喜訊，亦係後者家中第一個孫輩出生，BB集萬千寵愛，兩家人都相當緊張，但為咗搵奶粉錢，謙謙都要喺疫情下拍TVB新劇《陀槍師姐2020》。上周六晚，謙謙和鄧佩儀等去咗土瓜灣某餐廳拍外景，十幾個劇組人員焗喺一間得幾百呎，密不透風嘅冰室入面，演員坐喺相距唔夠一米距離下講對白，劇情仲要講鄧佩儀幫他按肩頸，又餵他食魚蛋，用手推他額頭，有咁多身體接觸，好大播毒風險喎！



開工壓力好大



當晚，謙謙有女助手「侍候」，隨時奉上酒精搓手液、消毒濕紙巾及口罩等，仲不時遞上暖水壺，等謙謙濕潤吓喉嚨。謙謙解釋：「就嚟做爸爸實驚㗎，因為o依家成日出嚟開工，拍劇時唔可以戴口罩，所以每次返屋企入門口前都自我消毒，一入屋就除衫沖涼同洗衫，同埋食多啲保健嘢，增強抵抗力，仲自備埋私家碗筷，遠離大隊開餐，寧可食劇組飯盒都好過喺餐廳食飯。」他更自爆戒埋凍飲，怕會刺激到喉嚨唔舒服，飲暖水就可以保持濕潤，不過，卻被記者發現他有偷飲凍嘢，他說：「就算只係傷風感冒都好驚，有陣時瞓醒覺喉嚨乾乾哋，心諗：『大鑊喇！』即時飲返啲暖水先，好彩只係自己嚇自己，真係會驚，好大壓力。」



口快洩密生女



變緊張大師的謙謙補充，「自己一個人就話啫，o依家唔得嘛，最驚係返唔到屋企，所以我同阿怡傾埋應變措施，如果有幾聲咳會分房瞓，亦諗定會喺將軍澳租酒店住，我o依家連做健身都戴住口罩，始終要同屋企人負責任，做嘢同屋企要取得平衡，o依家一定係屋企行先，好彩呢套劇冇咀戲，阿怡反而擔心我拍打鬥戲，有啲場口要打到瞓晒落地，今時唔同往日，拍唔到就搵替身。」謙謙仲話開始做緊胎教，會用溫柔語氣同BB傾偈：「我會問吓BB：『今日食咗乜呀？』同佢講吓《三隻小豬》故事，仲聽吓兒歌。佢係我爸爸嗰邊第一個孫輩，BB會由長輩改名。」羅仲謙作為家中長男，問到BB係咪長子嫡孫？他口快快洩密：「又唔係，即係點講呢？係第一個孫輩…(唔係長子嫡孫，咁即係孫女？)我諗緊我係咪長子啫，因為我屋企多人。」原本謙謙想親自剪臍帶，但受疫情影響，暫時冇得進入產房。



老婆骨痛扭計



講到楊怡狀況，謙謙表示太太陀B過程都OK，冇乜唔舒服，只係變得好大食。「夜晚返到屋企仲要煮宵夜佢食，費事佢行嚟行去。因為大肚婆要打側瞓，佢成日瞓得唔太好，會腰酸骨痛，唯有幫佢按頸、按腳鬆骨。」對於同鄧佩儀近距離拍劇，謙謙話講個信字：「我相信佢，佢相信我，做好本份囉。而且開工前先探熱量體溫，公司安全意識都提高咗。」鄧佩儀附和：「公司啲道具用漂白水抹過，連碗魚蛋粉都經過高溫煮熟，我要令拍擋安心，保持個人衞生。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆