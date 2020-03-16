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w-inds.取消演出 剪輯舊片段補償歌迷

2020-03-16 列印
■組合w-inds.因為取消演唱會，所以特別剪輯舊片段放上網補償樂迷。
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　　日本人氣組合w-inds.原定前日要在東京巨蛋舉辦演唱會，但因新冠肺炎而取消，組合改以剪輯歷年演出片段的演唱會讓樂迷在家觀賞，補償樂迷的損失。w-inds.在官網上載前日演唱會的原定歌單，並根據曲目剪輯歷年現場演出的畫面，連跟韓國組合BIGBANG成員G-Dragon（GD）合作的《Rain Is Fallin'》亦有收錄，更公開GD rap的畫面，整個無人演唱會共長45分鐘，並只限定公開36小時。

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