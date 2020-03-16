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CNBLUE成員合體預告回歸

2020-03-16 列印
■正信（右）公開與隊友容和（中）及姜敏赫的合照。
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　　韓團CNBLUE成員李正信和姜敏赫分別在退伍前於本月3日、4日因疫情關係休假，二人將在19日現役期滿退伍前，不用再返回部隊，直接退伍。昨日正在休假的李正信公開與隊友鄭容和及姜敏赫久違的合照，並留言：「擅自侵入容家（鄭容和的家）。」似預告即將回歸，令fans振奮，不少人留言表示期待CNBLUE三人能快點合體開騷。

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