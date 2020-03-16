蘇永康搵「大四喜」幫手撲口罩 許志安靜雞雞 出關派防疫物資

蘇永康日前為慈善機構「榕光社」派發口罩和飯盒，從他放上社交網站的片段所見，閉關近一年的許志安原來亦有同行，但安仔相當低調，看到攝錄時專登靠邊站，主力負責在旁邊打點。而安仔的太太鄭秀文（Sammi）近日也為社福機構落區派發防疫物資，夫妻同心為抗疫行善。



蘇永康前晚為無線節目《星光熠熠耀保良》擔任嘉賓，談到日前他為「榕光社」派發口罩和飯盒，一直關閉的安仔也同行出力，當日安仔戴上Cap帽、口罩和眼鏡，主力在旁為蘇永康傳遞物資，全程相當低調，盡量避開鏡頭，只間中看到其側面和背影。問到安仔為何如此低調？蘇永康表示：「低調好吖，佢一向都低調，不過『榕光社』嘅人都認到佢。」安仔太太Sammi也於社交平台上載了落區派發防疫物資的片段，雖然夫婦二人分開行善，但行動和善心一致。



主力助清潔工抗疫



蘇永康續指，今次派發口罩是謝安琪（Kay）提到不少清潔工缺乏口罩，繼而再聯絡「榕光社」；蘇永康說：「『榕光社』照顧好多老人家，主席話每日需要267個口罩。要吹雞，當然首先搵大四喜，張衛健包3,000個，許志安1,000個，因為佢要分散投資，佢仲有第二啲機構要幫手。梁漢文當時唔舒服，我幫佢揸主意1,000個，再搵朋友幫手，最終有6,500個。」前晚帶同妻兒出席慈善活動的蘇永康表示：「因兒子Jazz已停課一段時間，每天有一個小時睇電視，Jazz於網上看了很多我的電視節目，問我可唔可以帶他到場，而現場電視節目都是第一次。」



定欣慶幸仍有廣告拍



另外，胡定欣前晚亦有現身節目，她透露頒獎禮後首次公開表演，受疫情影響幾乎沒有工作，因此很興奮今次能上台獻唱，她說：「呢幾日見歐洲情況好厲害，一定唔簡單。大家要乖乖哋，好好休息。自己就留多咗喺屋企睇電視同健身，亦好開心多咗上堂學唱歌。」至於何時開工，她透露稍後會拍廣告，感謝廣告商市道低迷下仍堅持拍新廣告。



而連詩雅透露近日與朋友到油尖旺一帶，派發口罩給垃圾站的清潔工人。談到男友徐浩可有同行？她說：「大家各有各忙，呢排都無咩見其他人，佢都有兩個月無見。」問到可怕男友變心？她笑笑說：「我對自己好有信心，如果真係咁樣就隨緣啦！」