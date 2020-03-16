  • 2020年3月16日 星期一
  • 22º
  • 65%
熱門： 澳洲口罩富亨邨新冠肺炎英國

日報新聞 > 娛樂

向佐到銅鑼灣派口罩 開心助基層抗疫

2020-03-16 列印
■向佐到銅鑼灣牌檔檔主派防疫物資。
■向佐與郭碧婷港台分隔兩地，暫時不能見面。
■向佐坦言近距離接觸巿民，才感受到他們的無助。
■向佐透露會與同一機構繼續派發物資。
Previous Next

新冠肺炎全球大爆發，各地都鬧口罩荒，向佐早前在社交網表示籌集到100萬個口罩，分別送給湖北和香港市民，他昨早就參與由全港社區抗疫連線主辦的「社區齊心萬人抗疫」活動，到銅鑼灣渣甸坊，向牌檔檔主送上口罩和消毒搓手液等防疫物資。

　　向佐接受記者電話訪問時表示在世界各地包括印度、阿根廷等地搜羅口罩，終於集齊了100萬個，其中50萬個會送到湖北，50萬個送給香港有需要的人士，對於母親陳嵐曾指他不理口罩價錢就入貨，他重申只想盡一點綿力，但未有透露購買口罩的總金額。

　　向佐又說當他近距離與群眾接觸時，更感受到基層人士缺乏口罩的驚惶和無助，「現在的口罩太貴了，對很多基層市民來說是很大的負擔，今次的活動幫到人都很開心。」另外，向佐的太太郭碧婷身在台灣，他坦言雖擔心都無辦法，因為疫情關係，台灣不發香港簽證，他也不能到台灣陪太太。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd