向佐到銅鑼灣派口罩 開心助基層抗疫

新冠肺炎全球大爆發，各地都鬧口罩荒，向佐早前在社交網表示籌集到100萬個口罩，分別送給湖北和香港市民，他昨早就參與由全港社區抗疫連線主辦的「社區齊心萬人抗疫」活動，到銅鑼灣渣甸坊，向牌檔檔主送上口罩和消毒搓手液等防疫物資。



向佐接受記者電話訪問時表示在世界各地包括印度、阿根廷等地搜羅口罩，終於集齊了100萬個，其中50萬個會送到湖北，50萬個送給香港有需要的人士，對於母親陳嵐曾指他不理口罩價錢就入貨，他重申只想盡一點綿力，但未有透露購買口罩的總金額。



向佐又說當他近距離與群眾接觸時，更感受到基層人士缺乏口罩的驚惶和無助，「現在的口罩太貴了，對很多基層市民來說是很大的負擔，今次的活動幫到人都很開心。」另外，向佐的太太郭碧婷身在台灣，他坦言雖擔心都無辦法，因為疫情關係，台灣不發香港簽證，他也不能到台灣陪太太。