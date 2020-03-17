  • 2020年3月17日 星期二
  • 20º
  • 76%
熱門： 新冠肺炎紅色外遊警示封關旅行團口罩

日報新聞 > 娛樂

返台避炎需家居隔離 子瑜@TWICE消瘦現眼袋

2020-03-17 列印
■TWICE成員子瑜晒家居隔離照，看來消瘦不少。
Previous Next

　　韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，日前從韓國返台，但因目前新冠肺炎疫情嚴重，她返台後要實施家居隔離。昨日子瑜在TWICE的官方網頁中留言及公開家居隔離的10張照片，照片中她抱着愛犬，但面容消瘦，眼袋盡現，令fans頗為擔心。不過，子瑜則留言表示自己過得很好，亦吃得很好，更大晒家中美食的多張圖片，但表示菜式並不是她煮的。子瑜又關心fans的健康，問候fans之餘又稱希望能夠快點與大家見面。

　　至於去年鬧出離婚風波的具慧善，昨日表示會於下月4日至30日舉行邀請畫展，邀請各界參與，並會將畫展的收益，全數捐給韓國各界作抗疫用途。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd