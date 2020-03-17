疫境做老竇 群星Like爆 古巨基晒B仔相親自報喜

47歲的古巨基（基仔）於2014年與拍拖多年的太太Lorraine在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，想不到做爸爸一事亦同樣貫徹神秘感，前日爆出他與太太已誕下可愛的B仔，基仔夫婦同樣喜愛小朋友，加上二人圈中好友眾多，消息一出即被圈中好友Like爆！



古巨基做老竇消息曝光後，他隨即在社交網貼出B仔的相片，承認已成為三口之家。據知，「基嫂」Lorraine於年底在美國分娩，由於Lorraine以50歲高齡誕下BB，為安全計，基仔將生B一事視為「最高基密」，連身邊好友都未收到喜訊，基仔並向公司請了一個長假，上一次公開露面，已是1月現身亦師亦友張之珏導演的音樂會。



受疫情影響遲報喜



從基仔分享的相片可見，「古巨B」在溫暖陽光底下在BB牀俯睡，頭髮十分濃密，咬着奶嘴相當可愛，不過就未見到BB的容貌，未知是似基仔還是基嫂。基仔又分享了一張夫婦二人捧着B仔小手的相片，相當溫馨，基仔留言解釋：「這個關於我和太太的人生充滿意義的消息，本身打算在農曆新年初一時向各位朋友公佈。但由於疫情的爆發，大家都在為抗疫勞心的時候，覺得還是稍後才跟各位分享心情會比較適合。原本計劃在接下來的4/4兒童節這個別具意義的日子正式公佈，今晚卻突然收到很多朋友們的恭賀。在這裏，誠心感謝各位愛我和太太的朋友們和粉絲們。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」







基仔榮升人父的消息一出，圈中好友紛紛送上祝賀，與基仔老友鬼鬼的周慧敏，即時在社交網站貼出與基仔夫婦的合照，留言說：「幸福的寶寶，幸福的爸媽，無限祝福。」同樣與基仔十分老友的方力申，除了祝賀基仔做人父外，更對保密一事感到佩服，他接受訪問說：「我覺得基仔兩公婆好犀利，可以收埋咁長時間，都冇人知！我鼓勵古生古太可以考慮生多個！」



阿嬌祖兒恨見古巨B



與基仔在英皇同門多年的容祖兒，亦祝福基仔說：「期待見到BB長大，兩父子仲可以一齊打機同玩玩具。」鍾欣潼婚後同樣被催生B，對於基仔保持神秘，她說：「恭喜，好驚喜呀，急不及待想見到BB。」關智斌、鍾舒漫及羅力威等亦紛紛祝賀基仔榮升人父。



另外，謝安琪昨日到商台接受訪時表示，上次與基仔碰面是方力申生日，因與基仔有共同朋友才認識對方，她說：「感覺基仔是個大細路，很懂得與人溝通，該是個好爸爸，我已透過共同朋友送上祝福。」