郭晶晶為基層家庭送暖 望教導兒童抗疫常識

香港人齊心抗疫，名人郭晶晶以聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）大使身份，參與「童你抗疫」衞生行動。活動計劃由家居措施着手，增強一萬戶居於劏房之基層家庭的抗疫能力，提供的服務包括在家居噴灑消毒自潔塗層，以及送上「抗疫物資袋」，守護弱勢兒童及家庭的健康。



問到為何加入義工行列，郭晶晶表示︰「在這次疫情裏面，我最擔心的其實是小朋友的健康。因為我們大人知道有甚麼要注意，但是小朋友有時候就不是很清楚應怎樣去做。我希望教導小朋友怎樣去保護自己，怎樣去注意衞生。我覺得香港有很多有善心的人，踴躍捐了很多東西，我也想為我們的城巿出一分力，和義工一起處理抗疫物資，送給有需要的家庭和小朋友，好希望和大家一起共同做好抗疫工作。」