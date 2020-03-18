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《CATS》眾望所歸 成金草莓爛片之王

2020-03-18 列印
■劣評如潮的《CATS》獲6項金草莓獎，成爛片之王。
■尊特拉華達獲封最差男主角。
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　　荷李活一年一度專選爛片的金草莓獎，昨日公佈今年得獎名單，被外界一致劣評的電影《CATS》不負眾望奪6大獎，包括最差電影、最差導演、最差劇本、最差拍檔及最差男女配角。《CATS》由著名百老匯音樂劇改編，並由金像導演湯賀柏（Tom Hooper）執導，但拍出來效果卻劣評如潮，最終成為今屆的爛片王。

　　至於最差男主角，則由《The Fanatic》的尊特拉華達獲得，最差女主角則由Hilary Duff憑《The Haunting of Sharon Tate》奪得。

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