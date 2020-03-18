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珍妮花大宅 遭狂迷闖入

2020-03-18 列印
■珍妮花位於比華利山的大宅，被女狂迷闖入。
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　　金像影后珍妮花羅倫絲位於洛杉磯比華利山的大宅，近日被一狂迷闖入，據美國傳媒指，當時珍妮花亦在家中，一名女狂迷闖入大宅中，據指當時前門並沒有上鎖，該狂迷輕易就進入大宅範圍，幸好保安很快就發覺有人闖入，立即報案，其後警察到場拘捕她，珍妮花未被騷擾。據指該名女狂迷名Chelsea Fraser，現年23歲，她聲稱只想見珍妮花一面。

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