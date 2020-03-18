《雷神》黑人男星確診 ﻿湯漢斯﻿﻿留醫五日極速出院﻿

新冠肺炎繼續在全球大爆發，荷里活亦大受影響，繼日前影帝湯漢斯與妻子一起確診後，曾演出《雷神奇俠》、《復仇者聯盟》等的黑人男星艾迪斯艾巴，昨日亦上載短片公佈中招。而湯漢斯在澳洲一醫院留醫五日後，已極速出院。



現年63歲的金像影帝湯漢斯，上周在澳洲拍攝講述「貓王」皮禮士利的傳記電影，其妻子麗達韋遜亦有同行，但於上周五他公佈與妻子一起確診患上新冠肺炎，並於昆士蘭的黃金海岸醫院接受隔離及治療。不過，昨日湯漢斯與麗達宣佈已經出院，兩夫妻只留院五天就極快出院，但仍需在澳洲進行家居隔離。



疫情仍然肆虐荷里活，繼「邦女郎」奧嘉古莉寧高確診後，曾演出《雷神奇俠》、《復仇者聯盟3》的英國黑人男星艾迪斯艾巴，亦在其社交網公佈確診消息。他上載了與妻子一起拍攝的片段承認確診，「我還好，並沒有任何症狀，但是開始隔離，請大家留在家中，不要慌亂。」據指其妻子仍未接受檢測，但片段中其妻一直在他背後，二人並沒有戴上口罩，被指有可能傳染。



艾迪斯日前曾出席一個慈善活動，與已確診的加拿大總理杜魯多的妻子同場，懷疑是她傳染給艾迪斯。另外，人氣美劇《權力遊戲》中扮演Tormund的41歲挪威男星Kristofer Hivju，昨日亦在社交網表示已經確診，他正與妻子在挪威的家中進行家居隔離。



由於荷里活所有活動叫停，眾星亦活躍社交網，阿諾舒華辛力加與兩隻驢仔拍片段，叫大家留在家中；妮歌潔曼則陪歌手老公Keith Unban於家中開直播騷。



