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被爆偷食後首現身 東出道歉認與小三玩完

2020-03-18 列印
■東出昌大在爆出軌醜聞後首度現身，不停沉默扁嘴。
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　　日本男星東出昌大早前偷食電影拍檔唐田英里佳，搞婚外情三年，令人氣跌落谷底。爆出醜聞兩個月，昨日東出終於為他擔任旁白的紀錄片《三島由紀夫VS東大全共鬥》現身座談會。

　　東出鞠躬向外界道歉，指自己令妻子與子女失去幸福家庭，又指出賣妻子，令妻子留下一生的傷痕。被問到是否與唐田已分手時，東出即答已分手，在事件曝光後已沒有見面。但有記者問他喜歡唐田還是妻子時，東出沉默了很久後，竟然表示：「為了事件中的各人，不能講出心底話，我不想再傷害到妻子。」似乎暗示喜歡小三唐田更甚於妻子；其後大批網民狂鬧東出不知錯，他這個說法反而更傷害到妻子。

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