大馬宣佈鎖國避炎 憂礙交通 阿Sa Kenny 陳家樂續留拍劇 漏夜執包袱提前轉場開工

馬來西亞政府前晚宣佈因應新冠肺炎病毒疫情，今日起至本月31日「鎖國」，禁止大馬國民出境及外國人入境。身在大馬吉隆坡拍攝網劇《女法醫JD》的阿Sa（蔡卓妍）、關智斌（Kenny）及陳家樂等，前晚透露漏夜執包袱深宵「大逃亡」，昨日稱不是逃離大馬，只是劇組擔心交通會受影響，提前轉往其他取景地，暫定按計劃在當地拍攝至4月。



關智斌（Kenny）昨日表示，《女法醫JD》劇組原定昨天轉往另一區拍攝，由於前晚突然獲悉「鎖國」消息，為免交通受影響，前晚全員提早出發轉移陣地。問到可會提早返港？Kenny表示暫時會留在大馬繼續拍攝，原定拍攝期是到4月，他和阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）和陳家樂暫時仍一起留在大馬。他們未有受到太大影響，現在已搬到更少人的地方，但一切仍有待劇組開會作出最後決定；陳家樂昨日亦表示，當時只是臨時收到通知，要改往另一個較安全的地點拍攝。Jeana（何珮瑜）亦有分享「大逃亡」情況的相片，可見她亦不忘歎薯片！



李施嬅滯留加拿大



原定下月25日在大馬雲頂舉行的《周柏豪&吳若希馬來西亞演唱會》，主辦單位昨日宣佈將延期舉行，但具體日期等詳情有待落實後才再作公佈。周柏豪昨於社交網站公佈延期消息，並向粉絲道歉，他留言道：「和團隊商議後決定將演唱會延期，為大家造成不便，帶來麻煩，深感抱歉。感謝大家的支持和愛護，但同時我也有責任去保障所有人的安全和健康。希望我們能夠戰勝疫症病毒，盡快回復正常生活，加油。再次的抱歉，感謝體諒！」吳若希亦在社交網留言說：「好抱歉要同大家宣佈，因為疫情的關係，亦為了保障大家的健康，柏豪和我在雲頂本來要舉行的演唱會將會延期，請大家留意大會的安排。」



加拿大政府前日因疫情蔓延全球多地，宣佈禁止非該國公民及非永久居民入境加國，身在當地拍戲的李施嬅於社交網透露，當地不少劇組人員決定停工，她的劇組人員大多已離開，但她就撲不到機位，最快要到本月29日才有機位回港，被逼滯留在加拿大。李施嬅雖然不用開工，但她亦不忘更新社交網，繼續分享身在當地的新相，當中更有除下口罩的照片，並提到「感覺#covid_19最嚴重的症狀是恐慌。」