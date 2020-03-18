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孖朱晨麗拉隊捐口罩 陳煒疫境下廚冧男友

2020-03-18 列印
■陳煒和朱晨麗做足防疫措施！
■《法證先鋒IV》台前幕後齊參與善舉。
■坤哥「忍手」未有接觸娥姐身體。
■黃智雯和趙希洛齊錄影節目。
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  劇集《法證先鋒IV》總監製梅小青昨率陳煒（煒哥）、朱晨麗（朱朱）、譚俊彥、黃浩然等，齊出席「疫境同行捐贈口罩善舉」，探訪及送贈抗疫物資予香港肝臟移植協康會，朱朱因中《愛的逼降》的「劇毒」，以「村姑花裙Look」登場！譚俊彥劇透指，與煒哥在劇內的感情線最後開花結果，他更要跳華爾滋冧煒哥！煒哥就坦言，疫境下和醫生男友朝夕相見，多了機會為男友炮製營養餐！

  另外，黃智雯及趙希洛前晚錄影《娛樂大家10點半》，智雯指《On Call 36小時》劇組仍不時在群組聯絡約食飯，「羅仲謙有次將訊息Send錯Group，好搞笑！」而吳業坤錄影前未有搭着商天娥合照，他解釋疫情嚴峻要避免身體接觸，娥姐卻笑道：「有啲人講嘢特別多噴口水。」但稱不是指坤哥，又大爆坤哥稱呷醋馬明跟她有牀戲，娥姐笑道：「好彩我今日無叫老公嚟！」
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