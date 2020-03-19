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衛蘭朝早空肚做Gym Ian被錫面保熒幕初吻

2020-03-19 列印
■Ian到電台宣傳新歌。
■衛蘭認為唱歌不一定要大叫大喊才能感動聽眾。
■余潔瀅被Ian指屬「陽光型」女仔。網上圖片
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　　MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨到電台宣傳新歌《正式開始》，並預告第4首新歌將會親自作曲填詞，更是在離島拍攝新劇《男排女將》空檔時創作。Ian透露，在劇中將被余潔瀅錫面，自己仍能守住熒幕初吻，問到余潔瀅是否他喜歡的類型？他說：「她是陽光型，我則偏好白淨及短髮的女生。」

　　另外，衛蘭（Janice）昨日亦到電台宣傳輕快爵士曲風的新歌《低半度》，「歌詞講述唱歌不用太澎湃，不用刻意show off。」Janice坦言工作受疫情影響，自上月到雪梨開騷後便沒有再登台，幸好近兩年間密密開騷儲到錢，目前最大開支是做Gym，「朝早空肚做Gym更有效。現在全日只吃一餐，已維持兩個月。」

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