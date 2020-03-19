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曾與狄龍合作《奪命刺客》 92歲史釗域韋曼病逝

2020-03-19 列印
■史釗域於1974年曾與狄龍合作電影《奪命刺客》。
■史釗域韋曼死前因皮膚癌多次入院。
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　　曾與狄龍合作《奪命刺客》的美國老牌男星史釗域韋曼前日早上在加州的寓所病逝，享年92歲，有指他近期因為皮膚癌而多次入院。史釗域1945年高中畢業後加入軍隊，在軍隊的三年期間兼任拳擊手，比賽過33場，只有一次落敗。退役後他入讀演藝學校，縱橫影壇超過50年，主演電影超過200部，1961年憑與尊榮合作的西部片《蓋世雙雄》走紅，翌年再與尊榮合作戰爭片《碧血長天》，同年憑電影《恨鎖情天》獲奧斯卡最佳男主角提名。

　　1974年邵氏與英國電影公司邀請史釗域來港主演合拍動作片《奪命刺客》，狄龍和李麗麗有份演出，史釗域在戲中飾演一名職業殺手；其遺作已是2000年的電視電影《The President's Man》！

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