商台DJ梁子朋友確診 ﻿林海峰開咪﻿﻿豎膠板防疫﻿

商台叱咤903節目主持梁子（本名：梁子健）昨日傳出，因身邊一位好友是近日確診患新型肺炎的空中少爺，梁子昨日開始接受家居隔離，惟他前日仍有返商台工作，商台前晚漏夜全面消毒大清潔。昨日如常開咪的鄭裕玲、阮兆祥等DJ主持均做足防疫措施，林海峰更在咪前加設隔毒膠板。



商台新晉DJ梁子主持節目有《梁子力學》，近日因任職空中少爺的好友確診新型肺炎，由於在確診前與梁子一起開派對，梁子由昨日開始須自我隔離，惟前日仍有返商台開工。據悉商台前日已知悉，即時漏夜進行全台大清潔，昨日更加強防疫措施，繼續消毒。據了解梁子前日返商台工作的時間並不長，接觸過的DJ同事亦不多，商台全體DJ昨日如常返工。



林海峰昨晨返商台主持《在晴朗的一天出發》，不過在疫情下開咪，他不敢鬆懈，在直播室加設透明膠板，形容為最新隔離防疫設備。鄭裕玲（Do姐）昨午也照常主持《口水多過浪花》，訪問嘉賓陳卓賢（Ian），眾人都戴上口罩。



昨日有返商台開咪的阮兆祥表明不會太憂慮，他表示中午收到公司通告後，見到工作人員清潔升降機及錄音室等，入公司前也有探熱，他稱：「我在家中也經常量體溫，甚至覺得有疑病症，食完飯覺得㷫㷫哋便量一量。」對於林海峰開咪有「保護罩」，祥仔沒效法：「他這個自我隔離都好自我隔離喎！其實開咪時不會坐太埋，毋須過份憂慮。」



對於梁子要自我隔離，森美表示沒留意事件，他不擔心工作環境受污染，因公司從疫症開始已做足準備，他又指過往未有疫情時，入直播室做節目前也會用酒精噴霧來消毒，加上有戴口罩，不會擔心。



