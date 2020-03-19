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大馬封國劇集被迫停拍 Mani：藝人留酒店等復工

2020-03-19 列印
■張松枝被指與孔劉相似，開玩笑的擺心心手勢。
■Mani向傳媒報平安，指阿嬌與阿Sa等人平安。
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　　馬來西亞封國，身在當地拍攝劇集《女法醫JD》的蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌等一眾英皇藝人被逼停工滯留在酒店。他們的經理人霍汶希（Mani）表示劇組暫時會留在大馬，因第二個取景場地仍未拍攝完畢，如返港便需要隔離14天，待至4月頭復工再到大馬又要再隔離14日，寧願留在當地酒店，不要走來走去。Mani又坦言因突如其來的疫情，令她為旗下藝人的檔期十分頭痛。

　　此外，有份演出《女法醫JD》張松枝昨日到電台受訪，他表示：「原本下星期要再到大馬拍攝，現在回不去，暫未知劇組如何安排。」

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