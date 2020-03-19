十月「奔五」 皮膚緊緻如少女 萬綺雯畀仔撩 笑唔停

90年代尾，萬綺雯（蚊蚊）憑亞視經典劇《我和殭屍有個約會》中的「馬小玲」一角爆紅，當年其一雙42吋招牌長腿更迷倒不少宅男，想不到事隔廿多年，今年10月便50歲的蚊蚊如中了不老魔法一樣，美貌和身材完全冇變過，非常離譜！早前，家住西貢的蚊蚊相約友人到西貢市中心放狗同食Lunch，半退休的素顏蚊蚊非常識歎，下晝流流食意菜飲紅酒，幾杯到肚，雙頰即變得白裏透紅，就連Waiter都忍唔住撩吓佢，o氹到蚊蚊係咁笑！採訪：張詠森、李維隆



萬綺雯再過多大半年便正式踏入5字頭，但早年開始茹素，平時又鍾意行山、做運動的她，可謂廿年如一日，不論外貌與身形至今仍保養得宜，難怪獲網民封為「凍齡女神」！近年養尊處優的蚊蚊，最近亦再次「出山」夥歐陽震華、馬德鐘、陳瀅等，拍攝無線新劇《伙記辦大事》，令不少網民都大嗌好期待！



省鏡素顏



早前趁唔使開工，蚊蚊便拖住愛犬Yumi與女友人到西貢市中心食Lunch。當日下午，披上綠色頸巾、穿灰色長袖衫襯軍靴的蚊蚊，獨自到麵包舖買嘢，之後行到附近的一間意大利餐廳會合友人，由於拖埋毛小孩出街，兩人就選擇坐在戶外用餐，除點了意大利粉等主食外，她們還於大白天開了一支紅酒，一邊傾偈一邊慢慢嗒，非常寫意。而素顏的蚊蚊雖然戴住帽，但都遮不住其靚樣，49歲的她不單止皮膚白滑兼紅潤，仲好似少女般咁有彈性，真係丁點歲月痕跡都冇，加上她全程笑容滿面，非常Charm！



瞇瞇嘴笑



其間，一位猛男店員為她斟酒，蚊蚊都好有禮貌望實對方講唔該，唔知係咪獲男店員讚靚女呢？因為蚊蚊突然笑得好開心，拎住個酒杯仰天笑到見牙唔見眼，之後無論細味紅酒還是邊食邊密密斟，蚊蚊都不自覺地嘴角向上揚，心情靚爆！最後食足1粒鐘就埋單離開，但蚊蚊未夠喉，直奔去附近便利店掃紅酒，見店內細支裝紅酒9蚊一支，她都唔執輸，拎咗6支去找數，看她袋穩啲酒後係咁笑，相信諗到返歸可以繼續痛快暢飲，蚊蚊內心都好雀躍！之後，她與友人一起登上7人車離開。



