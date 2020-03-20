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楊明望業主減租保生意

2020-03-20 列印
■楊明希望疫情快點過去。
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　　楊明昨日到深水埗派口罩，由於疫情關係，他的燉湯店生意受影響，幸四間分店業主之前減過一次租，最近會商討是否有再減空間，亦有向政府申請《防疫抗疫基金》，暫時仍撐得住不用裁員，但為保住長工不能請兼職，且真的不知道能撐多久，只能盡力加油，希望疫情快些過去！

　　提到女友莊思明在家姐莊思敏婚禮上接到花球，楊明笑指花球被綁上魚絲，無管扔到哪裏都可讓思明接到。

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