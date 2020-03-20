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譚凱琪晒婚照宣佈成人妻

2020-03-20 列印
■譚凱琪雖公開婚照，但婚禮過程依然好低調。
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　　譚凱琪與拍拖8年的男友莊日宇今年2月入紙註冊結婚，譚凱琪當時表示未定婚期，昨日就在社交網公開數張婚紗和裙褂相，宣佈正式成為人妻，並留言與丈夫對彼此充滿好奇，所以決定餘生都在一起。

　　譚凱琪公開的婚照都非常簡約，她本來計劃於海外舉行婚禮，但因為疫情關係而延遲，加上長輩擇了好日子，所以決定先進行斟茶和簽紙儀式，待疫情過後才大宴親朋。

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