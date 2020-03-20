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重提與郭晶晶拍拖 霍啟剛：好驚青

2020-03-20 列印
■霍啟剛大讚郭晶晶是好老婆。
■郭晶晶在北京奧運會衞冕，令霍啟剛未受指責。
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　　霍啟剛早前接受香港開電視訪談節目《大輝主場》訪問，他在節目中大方的重提當年與郭晶晶拍拖一事，笑言壓力好大。霍啟剛表示在於2004年奧運會後認識郭晶晶，繼而拍拖，霍啟剛笑言：「當時我都好驚，因為她在2008年的北京奧運會仲要衞冕，我當時面都青，有乜『伊郁』肯定怪我……」主持林大輝即笑着表示肯定會怪他令郭晶晶「掛住拍拖」。

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