倫敦勢封城避炎 《權力》Indira齊排劇後確診 「龍母」Emilia陷染疫危機

新冠肺炎疫情在歐美告急，英國近日確診數字急升，倫敦勢要「封城」抗疫！而繼早前湯漢斯在澳洲和老婆均告中招及《權力遊戲》挪威演員Kristofer Hivju後，再有一位該劇演員Indira Varma確診，Indira在確診前曾與同劇演「龍母」Daenerys Targaryen的Emilia Clarke，一起排演舞台劇！粉絲紛擔心新Emilia亦會被傳染！圖：網上及資料圖片



神劇《權力遊戲》系列中飾演野人Tormund的挪威演員Kristofer Hivju，早前確診新冠肺炎，同劇演Ellaria Sand的46歲英國女星Indira Varma前日在社交網自爆感染新冠肺炎，她表示︰「我在牀上，但感覺不好。各位請注意安全和健康，並對身邊人友善。」



Indira近日和現年33歲的「龍母」Emilia Clarke，在倫敦排練合演的舞台劇《The Seagull》，她上載與演員的綵排合照，宣佈對新冠肺炎檢測呈陽性及該劇亦因疫情嚴峻要暫停公演，她希望演出可以盡快恢復，希望得到觀眾和政府支持。很多粉絲甚關心Emilia會否亦不幸中招！



「神奇女俠」籲團結抗疫



美國名媛Kylie Jenner就響應政府呼籲，減少社交接觸避炎，她亦不忘在動態短片分享圖片為醫護打氣，相中的醫護在醫院中舉起的紙牌以英文寫上，「我們為你們留在這裏，請你們為我們留在家中」，齊呼籲少外出避免中招而加重醫護負擔！



「神奇女俠」姬嘉鐸昨在社交網透露，踏入自我隔離第6日，她找來好友拍片，參與者粒粒巨星！包括：妮妲莉寶雯、《神奇女俠1984》拍檔姬絲汀慧、艾美雅當絲、「變形俠醫」麥克路化奴、Sia等，隔空合唱約翰連儂名曲《Imagine》，片段長達3分鐘。姬嘉鐸坦言，拍片靈感是來自網上瘋傳意大利人隔離期間在露台齊唱歌的片段！她亦呼籲應團結抗疫！



另外，蔡卓妍（阿Sa）與關智斌、陳家樂等在大馬拍網劇《女法醫JD》，受當地「限制活動令」影響停工。阿Sa拍片自爆在酒店為助手剪髮；歐洲巡唱返港的容祖兒，亦公開自我隔離生活點滴，上載「自己早餐自己煮」短片。滯留在加拿大的李施嬅，前晚上載在當地街頭的片段，表示仍努力撲機票返港，並指當地沒人戴口罩出街。她亦認為飛機乘客經歷「高危」行程，抵埗後應要接受隔離。