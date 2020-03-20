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木村拓哉長女出道做女模

2020-03-20 列印
■現年18歲的心美分享在巴黎拍攝的靚相。
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  「東瀛男神」木村拓哉的18歲長女心美（Cocomi），步妹妹光希（Koki）後塵透過做女模躍登雜誌封面、宣告進軍娛圈！

  心美成為日本版《VOGUE》5月號封面女郎，其妹光希兩年前亦是拍雜誌封面出道做模特兒！心美的容貌首度公開曝光，並獲邀擔任國際著名品牌代言人。心美現正就讀以培育音樂家著名的桐朋學園大學，她從3歲起學拉小提琴、11歲學吹長笛，去年在日本的音樂演奏賽獲最高榮譽，亦曾到法國比賽並獲獎，亦精通日、法、英語，目標亦是成為音樂家。木村和光希均有在社交網為心美打氣，木村指兩位女兒是天使！心美日前開設社交網，已吸引逾20萬網民讚好！圖：網上圖片
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