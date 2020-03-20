在洛杉磯憂排華 崔碧珈提早回港

宅男性感女神、現年31歲的崔碧珈，早前到美國崔碧珈早前到美國洛杉磯準備開工，但工作因受新冠肺炎疫情不斷擴大影響全部取消！她在當地亦有上演藝課程。



隨着疫情趨惡化，崔碧珈在社交網透露決定提早回港，並分享在機場的情況，可見大排長龍及有人戴上口罩。她坦言因美國突然宣佈緊急防疫政令後，有當地人「變得瘋狂」、「洛杉磯嘅人排隊買槍」，亦「不停有排華/辱華嘅新聞」，其母亦希望她盡快返港，崔碧珈於是買機票提早離開返港，並打算回港後租住酒店自我隔離14日。圖：網上圖片