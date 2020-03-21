輕視感染新冠病毒後果 ﻿「黃蜂女」﻿﻿帶子群聚玩命捱轟﻿

新冠肺炎疫情影響全球，歐美確診人數急升，年度影壇盛事、法國康城影展因疫情嚴峻要延期；身在美國紐約的韓裔男星金大賢昨透露自己確診；「黃蜂女」伊雲芝蓮莉莉則懶理減少外出群聚的呼籲，「如常」帶兒子外出參與體操營，惹來網友批評。



現年51歲、美劇《迷》、《Hawaii Five-0》美籍韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim），昨在網上透露自己確診新冠肺炎，自周日已在家隔離，他說：「我確新冠肺炎，我看似很好，但我想分享我的心路歷程，希望大家覺得資訊性和有幫助，並希望大家注意安全、冷靜和最緊要健康。」金大賢勸喻誤以為新冠肺炎是小事的年輕人，不要輕視此病，因為會危害到上百萬人，包括他們最愛的人！



但「黃蜂女」伊雲芝蓮莉莉（Evangeline Lilly）則懶理政府呼籲民眾減少外出及減少面對面活動，她在社交網上表示，剛帶兒子去體操營「一切如常」，惹來不少網友批評，鬧她自私和不負責任，猶如「玩命」，她卻還擊道：「有些人重視生命過於自由，有些人重視自由多於生命，我們都有選擇的權利。」伊雲芝蓮又形容新冠肺炎只是「呼吸道流感」，政府反應過大，今年是美國總統選舉年，她懷疑病毒危機是政治陰謀。早前確診的湯漢斯夫婦已出院，留在澳洲家居隔離，其姊Sandra昨指湯的病情似惡化，「但尚可以！」



另外，原定5月舉行的第73屆康城影展，鑑於疫情消退無期，昨宣佈延至最快6月底舉行，全球面對「疫戰」下，評審團主席史碧奇李表示，「……每日都在改變、有人死亡，『我們正在戰爭中』」！



