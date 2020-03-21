多次合作被揭上年撻着 小松菜奈菅田將暉拍拖

曾與韓團BIGBANG成員G-DRAGON傳過緋聞的小松菜奈，昨日被爆早在去年已覓得新歡，現年24歲的她被爆與27歲當紅男星菅田將暉，於上年秋天撻着並拍拖多月。



小松和菅田二人一直相當有緣，曾多次合作，早於2015年前就因合作《溺水的刀》而認識，當年又立即再拍檔拍攝另一部電影《Distraction Babies》，其後又曾經合作拍廣告，因而熟絡變成好友。小松與菅田去年再合演新片《糸》，菅田被小松的率直性格吸引，展開追求終一拍即合。小松與菅田均走性格演員路線、吸引不少年輕粉絲，亦被指甚為相襯！圖：網上圖片



