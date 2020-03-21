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宋仲基中斷拍攝撤離南美

2020-03-21 列印
■宋仲基早前到哥倫比亞拍攝新片。
■嘉熙分享在沙灘親子樂的相片。
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　　韓星宋仲基1月在南美哥倫比亞拍攝新片《波哥大》，因新冠病毒疫情，劇組近日決定中止拍攝全員返韓。相關人士透露，由於南美的疫情亦不斷惡化，哥國推出新措施，慎重考慮韓國政府建議後，該片劇組為全員健康着想，決定暫時中斷拍攝行程。該片原訂在5月結束拍攝工作，工作人員透露︰「現正準備返韓事宜，盡力尋找最好的解決方案！」預計劇組於近日返韓。

　　另外，韓團After School前隊長、索媽咪嘉熙，昨日在社交網分享與兩子到沙灘「放電」的相片，嘉熙亦似不經意地豪晒靚身材！

圖：網上圖片

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