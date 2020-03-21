轉型獨立歌手一腳踢 何雁詩多得鄭俊弘做後盾

入行10年，何雁詩（Stephanie暱稱Step）早前宣佈約滿唱片公司轉為獨立歌手，雖跟TVB仍有經理人約，但她自資出歌，由製作、傾版權到拍MV都要一腳踢籌劃，不過Step反而好享受這種新挑戰，正如她的新歌《致有夢想的人》一樣，追夢過程若缺了勇氣和傻勁好難堅持，加上除了父母外，更有未來老公鄭俊弘成為她最強後盾，令她更有信心向前衝。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



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何雁詩認為在舊東家得到好多，譬如唱劇集《不懂撒嬌的女人》主題曲《我不會撒嬌》有過100萬點擊率，又有兩、三首大家耳熟能詳的歌，所以去到這階段好想有新挑戰令自己進步，決定約滿後轉做獨立歌手，「我唔會話o依家比起有唱片公司特別好，只係喺呢個過程學到嘅嘢多好多。」



媽咪生日派台



轉型後頭炮新歌《致有夢想的人》，Step除自資6位數，還要一手包辦製作，所有嘢親自去傾，「自己同公司傾版權，佢叫我畀個BR（商業登記）佢，我話我冇公司，佢就叫我畀身份證登記，所以呢首歌係跟我條命走，感覺幾得意。」而今次她邀請了Cousin Fung度身訂造《致》歌，「我哋識咗好耐一直冇正式合作過，我寫咗呢個歌名畀佢，佢一個星期度就寫好晒首歌錄埋Demo，媽咪聽咗話好好聽，叫我一定要出，所以我揀咗媽咪生日派台。」



Step坦承這段追夢路途，除了一直得到父母無限量支持，現在更多了未來老公鄭俊弘，「因為佢係傻㗎喎！問佢咩都話好嘅，好聽呀！咁樣某程度多個支持，我可以唔需要擔心咁多，因為我知道，我問咩佢都話好。其實我哋互相係對方強心針，我哋嘅關係係應該咁嘅。」



