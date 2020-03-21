生意受重創求減租 ﻿陳潔玲﻿﻿陳偉成教做防疫操﻿

全城「閉關」減低染病風險，人稱「翻版陳妍希」的陳潔玲（Christy）和陳偉成（Avis）就向讀者教授簡單的「防疫操」，讓大家宅在家中也能Keep Fit及增強心肺功能，對抗肺炎！談到各自生意都面臨危機，Christy指投資的兩間Party Room收入是零，她說：「以前瞇埋眼啲錢就會自己嚟，o依家每日擘大眼都諗辦法搵錢！」經營髮廊及健身室的Avis亦盼業主能減租，共渡時艱。撰文：黎寶倫 攝影：張詠森 場地：Wow Fitness



拍攝當日，Avis示範了一Set四式的高強度間歇運動，指每個動作做30秒，招式之間唞15秒，一Set反覆做3至4次。



叫苦連天



起初，成個月冇郁的Christy都做得好輕鬆，還笑謂：「可以一路睇電視一路做，幾好喎！」但做到第二式，她開始喘氣兼講唔到嘢，見Christy速度減慢，Avis即亢奮叫加速，跳到髻都甩的Christy趁機停低唞一唞；到最後一式高抬腿，她直頭表情都冇晒，跳了10秒便問：「幾多秒呀？」Avis答完唔夠1秒，女方竟再問多次！做到氣來氣喘的Christy表示：「成個人暢通晒！」Avis表示戴住口罩健身，效果會更顯著，「因吸少咗氧氣，再做帶氧運動，就更鍛煉到心肺功能，但冇做開運動可能會暈。」



Christy提到投資兩間分別位於觀塘及牛頭角的Party Room，自農曆新年起暫停營業，零生意額更面臨倒閉危機，她說：「o依家好積極咁同業主傾，希望得出一個大家都OK嘅方案，共渡時艱。（仲有幾多積蓄撐住？）唔係話有幾多去捱，係值唔值得，始終唔可以無止境咁投資，但呢個係我心血，如果冇咗，會唔開心。」剛宣佈做準爸爸的Avis，擁5間髮型屋及3間健身室，他謂這兩個月是史無前例的低收入，生意額已跌至兩成，幸遇上兩位好業主願意減至4、5成租金，Christy即大歎羨慕：「我講到流牙血先減1、2千咋！」問政府派錢予中小企能否舒緩困境？Avis說：「其實佢派唔到幾多，幫唔到我哋，規定啲業主減租仲好，一起共渡難關。」



