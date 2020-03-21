崔碧珈美國同機回港住酒店 甄子丹一家四口居家隔離

新冠肺炎疫情席捲全球人人自危，歐美感染確診者近日激增，不少人紛回港或回內地避炎。甄子丹一家四口及崔碧珈昨日從美國洛杉磯飛抵香港，因本港已實行強制檢疫令，他們均要家居隔離檢疫14天。早前回港的樂基兒則透露出現不適，要到中環打針；王力宏就透露，上年底到武漢後曾發燒，並自我隔離了兩個月。



甄子丹與太太汪詩詩及一對子女，昨晨先後步出香港機場入境大堂，子丹與太太均戴上口罩、手套及檢疫追蹤手帶，記者欲拍照時，子丹笑謂：「又唔係好靚仔！」問到是否到美國出席電影首映？子丹回答是。談到外地返港要自我隔離14天，子丹說：「應該的，要對別人有責任，有沒有這條法例我也會自行隔離。（對生活和工作有否影響？）現在應關注的是社會問題和身體安全，工作其次。」



和子丹同機還有崔碧珈，戴上帽子、眼鏡和口罩的她亦戴有追蹤手帶，她便向記者展示家居檢疫須知文件。崔碧珈坦言抵港後心情輕鬆，16小時航程要強忍，只去過洗手間一次，全程沒進食，只以飲管飲水；機上大部份乘客有戴口罩和着雨衣防疫，她沒有雨衣，戴的是廚用手套。



樂基兒返港不適要打針



崔碧珈直言身在美國時感到更驚，因美國總統特朗普公佈防疫措施後，產生很強的排華意識，她在當地做健身和搭車時，均曾被當地人用有不禮貌眼神和說話對待，包括「你有病唔好傳染我」令她返港前曾為此而哭。與母親和弟弟同住的崔碧珈14天隔離期暫住酒店，崔媽媽接載她離機場時就未有戴口罩。



崔碧珈其後前往位於尖沙咀的酒店，抵達即用搓手液消毒雙手、量體溫及進行填寫健康申報等入住手續。她自認細膽、奉公守法，手上有追蹤手帶，隔離期內絕不偷走，還會利用此段時間拍防疫片放上網。



早前赴美的樂基兒，日前在社交網透露感到不適，前晚她上載身在中環注射營養素增強免疫力的照片，日前中環有健身中心爆疫，見她戴了口罩做足防疫措施。



有指王力宏去年12月29及30日曾到武漢開騷後不適，其後抱病到昆明開騷，於1月10日發高燒兩天，退燒後即自我居家隔離逾兩個月。他前日在社交網分享短片報平安，透露在台北居家隔離，並呼籲大家要注意保持社交距離，避免中招！早前在美進修內地女星徐嬌就透露，她已於日前飛回杭州開始自我隔離。