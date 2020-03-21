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「古巨B」Kuson得意樣曝光

2020-03-21 列印
■基仔和Kuson的笑容甚相似。 資料圖片
■基仔與Lorraine喜獲麟兒。資料圖片
■Kuson的腰果眼十分得意。
■Kuson伸脷仔，表情多多！
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        早前被揭初為人父的古巨基，在社交網站公開喜訊後，頻頻分享「古巨B」可愛相片。

基仔昨日宣佈，兒子的英文名為Kuson，更分享了愛子的正面樣貌照片，Kuson的腰果眼、伸脷Look甚可愛，笑容和基仔如餅印！基仔指Kuson的意思是充滿愛、成功及耐性，好友方力申亦大讚是好名字，更留言說：「股神！我鍾意！」

年屆50歲的「基嫂」Lorraine屬高齡產婦，生B計劃相當秘密及小心，有指基仔在18年的演唱會好評如潮，去年4月更在香港加開了4場，估計當時已懷孕的Lorraine亦有在後台打點，隨後基仔所屬英皇娛樂計劃在世界各地巡唱，但基仔卻向公司請假到今年5月，準備迎接小生命！
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