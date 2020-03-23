去日本拍MV被「姜糖」鬧爆 ﻿陳卓賢﻿﻿同姜濤有共識無決裂﻿

人氣男子組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）係唱得之人，繼《二期大樓》和《另一個諾貝爾》後，第3首歌單曲《正式開始》亦已派台，對於被姜濤Fans鬧爆，怪他攞晒資源去日本拍新歌MV，Ian表示好無奈！



採訪：方騫平 髮型：Stone @Private i salon



化妝：Cori@Annie g.Chan makeup centre 形象：Felix Wong



服裝：Harvey NiMistergentlement 場地：Harlans Bar and Restaurant



出道1年零3個月的Ian能夠在如此市道再出新歌坦言好開心，「第3首單曲比第1首明顯係有進步，網上音樂平台反應唔錯，網民讚我Handle R&B曲風好OK，fans讚我喺日本拍嘅MV拍得好靚，話我好可愛，拍出男友嘅感覺，佢哋真係好犀利，會去返我拍嘢嘅地方打卡。」有讚之餘亦有插，因為被隊友嘅Fans鬧，：「佢哋話『點解有得去日本拍MV咁好？使晒啲錢喺你身上，咁其他成員點算好呀？公司係咪偏心你呀？只係將資源集中喺你度！』其中以『姜糖』最激動！」Ian強調即使去日本拍MV都唔係使咗好多錢，因為用日本嘅攝製隊，而且唔使租廠拍，團隊亦係搭廉航，只係快閃去咗兩日啫。



讚自己Fans好乖



Ian指出去日本拍MV嘅原意，係好似帶觀眾去旅行咁，由女友視角出發，對於被針對亦大感無奈：「其實都想平反吓，做得唔好被批評好合理，但明明唔係事實，佢哋就主觀覺得係，但諗深一層，佢哋愈覺得係咁，愈解釋只會覺得係掩飾講大話，慶幸我啲Fans好乖好聽話，唔會掀起罵戰。姜濤見到班fans咁激動都有啲尷尬，因為佢自己唔係咁諗，亦明白我唔會介意fans講啲負面說話，所以冇影響我哋嘅關係，我哋共識係做好自己表演嘅嘢，做能力範圍控制到嘅事。」



