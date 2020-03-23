  • 2020年3月23日 星期一
  • 27º
  • 65%
熱門： 新冠肺炎檢疫意大利手帶東奧

日報新聞 > 娛樂

《盜亦有道》女星Debi確診 自爆發病期間四圍走

2020-03-23 列印
■艾迪斯艾巴老婆最終感染新冠肺炎。
■Debi Mazar自言已確診新冠肺炎。
Previous Next

　　《盜亦有道》及人氣美劇《Younger》55歲女星Debi Mazar前日在網上表示對新冠肺炎呈陽性反應，並指一個月前丈夫及兩名女兒先出現病徵，兩星期後她都開始發燒及身體疼痛，「我全家都不妥，出現低燒、頭痛、喉嚨痛、身體疼痛、耳鳴和乾咳，但很快消失。」她隨後經檢測後確診，Debi承認發病期間曾坐地鐵、去戲院、超市，更與朋友聚會飲酒等，現在則回家自我隔離。

　　此外，《雷神奇俠》男星艾迪斯艾巴上周自爆確診，其太太Sabrina堅持留在他身邊照料，前日她亦宣佈確診，她指無後悔留在丈夫身邊。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd