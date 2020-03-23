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停工無聊派福利 余香凝晒比堅尼吸Like

2020-03-23 列印
■余香凝突然在網上晒比堅尼相，網友紛紛讚靚。
■日前余香凝已在網上放了在希臘的舊旅遊相，與fans互動。
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　　近日受疫情影響，不少藝人工作都被逼停頓下來，余香凝在沒有工作的情況下，五天前在網上開始玩「看舊相」，她貼出自己早前在希臘巴特隆神殿前的照片，叫大家找不同之處。

　　昨日余香凝再於社交網大派福利，重Post一張舊日的泳衣照與大家一起溫故知新，相片中她身穿黃色比堅尼泳褲，大騷長腿及美臀，再加上一身古銅的膚色，畫面相當吸睛，余香凝還問大家：「想曬太陽，黑啲好？白啲好？」引來圈中好友胡子彤留下「噴火」的表情符號，還有網民大呻：「你咁樣做，同啲人半夜三更貼食物相有咩分別？雖然好靚！」余香凝則回對方一句︰「望梅止渴。」

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