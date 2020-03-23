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轟民眾不懂保持距離 梁靜茹貼圖教排隊

2020-03-23 列印
■梁靜茹拍片呼籲大家不要輕視疫情。
■梁靜茹貼圖教如何排隊保持距離。
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　　一直被讚在新冠肺炎防疫工作上做得十分出色的台灣，近日亦因大批在外國的人趕回台灣避疫而引發多宗確診個案。身在台灣的梁靜茹就在社交網站貼文指，對於有人漠視疫情感到憤怒，她透露日前到超級市場排隊結帳，每一個人的距離不到五厘米，當她建議收銀員以廣播公告民眾，排隊要保持一定距離時，對方竟回答她說無法控制，令她非常生氣，認為她不應漠視疫情。

　　梁靜茹又貼出相片，示範如何在排隊時保持距離，更拍片呼籲大家要配合政府防疫工作，乖乖待在家，減少外出，盡量減低感染機會，要好好照顧自己和家人。

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