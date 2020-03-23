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王浩信開心拍完沖涼戲

2020-03-23 列印
■王浩信為了拍半祼戲好大壓力。
王浩信開心拍完沖涼戲
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　　正在趕拍劇集《踩過界2》的王浩信，在社交網分享背部半裸照，他表示終於完成連續19日的法庭戲和最後一日要除衫拍的沖涼戲，為了令出浴時的肌肉線條更靚，拍攝前數日就要開始進入「脫水狀態」循環，每一日都很精神緊張，故開心終於拍完。

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