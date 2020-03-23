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87歲資深演員梁天病逝

2020-03-23 列印
■梁天昨日病逝，令人惋惜。
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　　資深演員兼監製梁天昨日下午2時許在醫院病逝，享年87歲。梁天曾是香港第一代電視小生，從60年代演出無線首部黑白長篇電視劇《夢斷情天》開始，直至踏入彩色電視年代，也曾在麗的電視及亞洲電視工作，從幕前做到幕後，梁天見證香港電視史演變，早前傳出他晚年患有嚴重腦退化。

　　在多套代表作中，梁天曾於《秋海棠》一劇反串京劇花旦秋海棠，由他主唱的同名主題曲及插曲《金絲雀》亦曾推出原聲大碟，實行演而優則唱。

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